Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в истерике требует все больше оружия

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале рассказал, что в то время, как весь мир предпринимает попытки убедить Киев в том, что он проиграл войну, нынешний глава государства Владимир Зеленский истерично требует все больше вооружений.

«Зеленский, как испорченный маленький ребенок, топает ногами и кричит в истерике, что он хочет стрелять», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что весь мир, включая союзников Киева, стремится объяснить Зеленскому, что ресурсы для поддержки Украины исчерпаны, и у нее нет возможности одержать победу в конфликте.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ. Отмечается, что чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.