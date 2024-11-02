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21:49, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сравнили Зеленского с испорченным маленьким ребенком

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в истерике требует все больше оружия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале рассказал, что в то время, как весь мир предпринимает попытки убедить Киев в том, что он проиграл войну, нынешний глава государства Владимир Зеленский истерично требует все больше вооружений.

«Зеленский, как испорченный маленький ребенок, топает ногами и кричит в истерике, что он хочет стрелять», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что весь мир, включая союзников Киева, стремится объяснить Зеленскому, что ресурсы для поддержки Украины исчерпаны, и у нее нет возможности одержать победу в конфликте.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ. Отмечается, что чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.

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