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15:50, 2 ноября 2024Мир

Президент Чехии разрешил гражданам страны присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
Семен Александров (редактор)

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Český rozhlas со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства. Заявления с просьбой разрешить присоединиться к украинской армии чешскому президенту направили более 180 граждан страны. При этом, сколько из прошений было отклонено, не сообщается.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия поставит ВСУ полмиллиона боеприпасов до конца этого года. Он подчеркнул, что Прага продолжит поставлять оружие Киеву. По его словам, особую роль в предложенной Чехией инициативе сыграли Нидерланды и Дания.

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