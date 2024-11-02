Президент Чехии разрешил гражданам страны присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Český rozhlas со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства. Заявления с просьбой разрешить присоединиться к украинской армии чешскому президенту направили более 180 граждан страны. При этом, сколько из прошений было отклонено, не сообщается.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия поставит ВСУ полмиллиона боеприпасов до конца этого года. Он подчеркнул, что Прага продолжит поставлять оружие Киеву. По его словам, особую роль в предложенной Чехией инициативе сыграли Нидерланды и Дания.