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20:07, 23 октября 2024Мир

Чехия подтвердила планы поставить Украине полмиллиона боеприпасов

Премьер Фиала: Чехия поставит Украине полмиллиона боеприпасов до конца года

Фото: Alina Smutko / Reuters

Чехия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) полмиллиона боеприпасов до конца текущего года. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, передает агентство Reuters.

«До конца года мы достигнем цели, которую поставили, это означает, [что будет направлено] 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов», — рассказал политик.

При этом Фиала подчеркнул, что Прага продолжит поставлять оружие Праге. По его словам, особую роль в предложенную Чехией инициативе сыграли Нидерланды и Дания.

Ранее стало известно, что частная чешская компания по производству оружия Czechoslovak Group подписала соглашение с украинской компанией «Украинская бронетехника» о сотрудничестве по производству боеприпасов для ВСУ. В рамках соглашения обе компании планируют изготовить около 300 тысяч крупнокалиберных снарядов как на Украине, так и в Чехии к 2026 году, чтобы поставлять их Киеву.

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      Максим Габриелян
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