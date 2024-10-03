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19:20, 3 октября 2024Мир

Чехия будет производить вместе с Украиной боеприпасы для ВСУ

Reuters: чешская компания будет производить вместе с Украиной боеприпасы для ВСУ

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Частная чешская компания по производству оружия Czechoslovak Group подписала соглашение с украинской компанией «Украинская бронетехника» о сотрудничестве по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

«Czechoslovak Group подписал соглашение с "Украинской бронетехникой" о сотрудничестве по созданию 155-миллиметровых и других крупнокалиберных боеприпасов с 2025 года. Частная чешская компания предоставит помощь для начала производства», — передает агентство.

Сообщается, что в рамках соглашения обе компании планируют изготовить около 300 тысяч крупнокалиберных снарядов как на Украине, так и в Чехии к 2026 году, чтобы поставлять их ВСУ.

24 сентября министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что часть поставленных Украине западных боеприпасов была неисправна. При этом она отметила, что такие случаи являются единичными, а чешские власти пока не получали жалоб от посольства Украины в Праге.

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      Дарья Устьянцева
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