Глава МО Чехии Чернохова: часть поставленных Украине боеприпасов была неисправна

Часть поставленных Украине западных боеприпасов была неисправна. В этом призналась министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает агентство ČTK.

«Мы знаем, что покупаем не только новые боеприпасы, но и старые, у которых могут быть проблемы», — сказала глава Минобороны (МО) республики.

При этом она отметила, что такие случаи являются единичными, а чешские власти пока не получали жалоб от посольства Украины в Праге.

По словам главы оборонного ведомства, целью подобных заявлений могут быть планы показать общественности проблемы с инициативой по поставкам Киеву боеприпасов.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что власти Украины должны учитывать реалии и смириться с потерей некоторых территорий в ходе конфликта. Глава государства подчеркнул, что сейчас настал тот момент, когда Киеву и его сторонникам «необходимо взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».