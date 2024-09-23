Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:03, 23 сентября 2024Мир

Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

Президент Чехии Павел: Украина должна смириться с потерей территорий

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Власти Украины должны быть более реалистичными и смириться с потерей некоторых территорий в ходе конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет The New York Times (NYT).

«Украине надо быть более реалистичной. Наиболее вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем России», — отметил чешский лидер.

При этом Павел подчеркнул, что сейчас настал тот момент, когда Киеву и его сторонникам «необходимо взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».

22 августа президент Чехии Петр Павел назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. По его словам, Киев под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Этот сценарий Павел назвал иллюзорным.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

      Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше