Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый мир» для Украины

Президент Чехии Петр Павел назвал иллюзией идею «справедливого мира» для Украины

Президент Чехии Петр Павел назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Novinky.

По словам чешского лидера, украинская сторона под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Это касается компенсаций ущерба и установления контроля над утраченными территориями. Этот сценарий Павел назвал иллюзорным.

«Как мы, наверное, все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой», — сказал он.

Ранее Зеленский в интервью Le Monde рассказал, что «справедливый мир» для Украины заключается в восстановлении территориальной целостности. При этом он допустил отказ от возвращения к границам 1991 года военным путем.