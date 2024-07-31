Зеленский допустил отказ от возращения границ Украины 1991 года военным путем

Зеленский: большая часть мира хочет видеть РФ на втором саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отказ от возвращения украинских границ 1991 года военным путем. Об этом он заявил в интервью изданию Le Monde.

«Это не значит, что именно в этот момент [переговоров с Россией] мы вернем наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», — заявил Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер отметил необходимость присутствия представителей России на втором «саммите мира»: «Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого».

Ранее стало известно, что Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Украинский лидер объяснил, что «вопрос территориальной целостности» республики не может решаться только главой государства.