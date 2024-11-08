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03:51, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о продаже наркотиков на позициях ВСУ

Мусиец: руководство ВСУ продает бойцам наркотики прямо на позициях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Руководство бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) продает наркотики своим бойцам прямо на позициях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал пленный Максим Мусиец в беседе с РИА Новости.

По его словам, в районе Павловки на угледарском направлении подобную торговлю практиковали заместитель командира 58-й бригады ВСУ и мобилизованный заключенный, который в тюрьме занимался сбором денег на содержание криминальных авторитетов.

«Тот, который даже собирал деньги на "общак" — это был и наркоман, позывной его Шрам. Ну он же и был наркоманом. Он кололся, хавал таблетки. Заказывал через посылки где-то там еще какие-то виды наркотиков, я не знаю. Даже были такие моменты, что барыжил , то есть продавал в лесопосадке остальным», — рассказал пленный.

Ранее похожую историю рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. По его словам, запрещенные вещества в бригадах употреблялись систематически.

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