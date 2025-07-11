Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:35, 11 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали неизбежность коллапса фронта

Дмитрук заявил о неизбежном коллапсе фронта при нынешних темпах дезертирства ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

При нынешней ситуации с числом дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крушения фронта избежать не удастся. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500 000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет», — отметил парламентарий.

Как считает Дмитрук, даже насильственная мобилизация уже не сможет восполнить нехватку военнослужащих. Именно те украинцы, которых схватят на улице, убегут с позиций первыми, добавил он.

«Коллапс фронта при таких цифрах неизбежен», — признал депутат Рады.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мобилизация на Украине терпит крах, так как призванные в ВСУ мужчины не имеют мотивации убивать. По его мнению, Киеву следует отменить «антиконституционные нормы» о мобилизации, поскольку насильственное пополнение армии немотивированными солдатами не дает результата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал важное заявление о России. О чем он может высказаться?

    На Украине признали неизбежность коллапса фронта

    Школьница расправилась с родителями и полгода избегала разоблачения

    Россиянам рассказали об опасности употребления горячей кукурузы на пляже

    США завершили программу своего «Каспийского монстра»

    Двое мужчин погибли при спасении тонущего в реке подростка-инвалида

    ВСУ перебросили наемников из шести стран НАТО под Харьков

    Россиянам рассказали о приводящих к чувствительности зубов причинах

    Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

    В Сумской области начали находить тела наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости