Соскин: Мобилизация на Украине терпит крах, так как украинцы не готовы убивать

Мобилизация на Украине терпит крах, так как призванные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчины не имеют мотивации убивать. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своем абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. У них нет установки, что они должны стать убийцами», — сказал он.

По его мнению, Киеву следует отменить «антиконституционные нормы» о мобилизации, поскольку насильственное пополнение армии немотивированными солдатами не дает результата.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, а люди не доверяют армии, командованию и стране. «У нас, если можешь откупиться, откупаешься, если не можешь, ты воюешь», — сказала она.