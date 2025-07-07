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21:44, 7 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыла истинное отношение украинцев к государству

Депутат Рады Скороход заявила о недоверии украинцев стране и армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, люди не доверяют армии, командованию и стране. Истинное отношение украинцев к государству раскрыла депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Она признала, что мобилизация не является равноправной по отношению ко всем гражданам.« У нас полностью разделили общество. У нас, если можешь откупиться, откупаешься, если не можешь, ты воюешь», — заявила Скороход.

Она также отметила, что отношение к военнослужащим на Украине и военная подготовка оставляют желать лучшего. «Мобилизация проходит только насильственным путем... Люди не доверяют армии, командованию и, по большому счету, не доверяют стране», — резюмировала депутат Рады.

Ранее Скороход признала, что потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) «сумасшедшие», однако о них не говорят. Помимо этого, она подчеркнула, что у Украины нет такого количества людей, чтобы продолжать конфликт еще десять лет.

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