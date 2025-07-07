Депутат Рады Скороход: Украинскому обществу не говорят о сумасшедших потерях ВСУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) «сумасшедшие», однако о них не говорят. Такое признание она сделала в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«То же возвращение шести тысяч тел [погибших бойцов ВСУ], взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят», — высказалась она.

Скороход добавила, что у Украины нет такого количества людей, чтобы продолжать конфликт еще десять лет. «Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем», — отметила депутат Рады, призвав посмотреть на демографическую ситуацию и реальные потери, а не на нарисованные «циферки для дурачков».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери в зоне специальной военной операции (СВО) из-за усталости подразделений и низкого морально-психологического состояния. Он подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения для российских военных показывает позитивную динамику.