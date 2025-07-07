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07:48, 7 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об упадке боевого духа в рядах ВСУ

Марочко заявил о потерях ВСУ из-за усталости и снижения боевого духа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в зоне специальной военной операции (СВО) из-за усталости подразделений и низкого морально-психологического состояния. Его слова приводит ТАСС.

Марочко подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения для российских военных показывает позитивную динамику. Несмотря на усилия командования ВСУ, украинским солдатам нанесли поражение по всему участку. В связи с этим в рядах ВСУ наблюдается упадок духа.

«На ряде участков фронта отмечается усталость подразделений вооруженных формирований Украины и снижение боеспособности. Морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне», — заявил он.

Ранее сообщалось о колоссальных потерях бригады ВСУ в Сумской области. При этом число ликвидированных бойцов противника не уточняется.

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