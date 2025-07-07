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07:15, 7 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о колоссальных потерях бригады ВСУ в Сумской области

ТАСС: Десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Садков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев у села Садки в Сумской области понесла большие потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов украинских националистов показал, что в окрестностях села Садки колоссальные потери понес 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й ОДШБр», — говорится в сообщении.

Число ликвидированных бойцов противника не уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на сумское направление понесший большие потери в Донбассе в 2023 году батальон.

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