Стало известно о колоссальных потерях бригады ВСУ в Сумской области

ТАСС: Десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Садков

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев у села Садки в Сумской области понесла большие потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов украинских националистов показал, что в окрестностях села Садки колоссальные потери понес 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й ОДШБр», — говорится в сообщении.

Число ликвидированных бойцов противника не уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на сумское направление понесший большие потери в Донбассе в 2023 году батальон.