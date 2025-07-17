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07:33, 17 июля 2025Силовые структуры

Россиянин сбросил с моста на железнодорожные пути собаку

В Новосибирской области россиянин бросил с моста бездомную собаку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В Новосибирской области задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над собакой. Об этом со ссылкой на транспортную полицию региона в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, бездомное животное несколько дней бродило возле его дома. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил собаку, отнес на мост и бросил на железнодорожные пути. Травмы полученные псом оказались не совместимы с жизнью.

Позже злоумышленник закопал собаку на придомовой территории.

Ранее в Свердловской области брат с сестрой расправились с тремя собаками кувалдой.

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