Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:46, 17 июля 2025Из жизни

Названо неочевидное преимущество кошек над собаками

РИА: владельцы кошек в три раза чаще собачников выигрывают в лотереи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Владельцы кошек в три раза чаще выигрывают в лотерии по сравнению с собачниками. Об этом РИА Новости рассказали аналитики бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Среди тех, кто за первые шесть месяцев 2025 года выиграл более миллиона рублей и имеет дома животных, кошатники составили 77 процента, тогда как собачники — лишь 23 процента.

Ранее стало известно, что жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей и назвала своим талисманом рыжего котенка. Она нашла животное на улице и решила оставить себе, отметив, что «рыжий — к деньгам». Так и произошло: купив лотерейный билет за 500 рублей россиянка внезапно стала обладательницей 21 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В порту Одессы заметили подозрительные суда. Почему Россия пока не отреагировала на угрозу?

    Сирия заявила о готовности к войне

    Раскрыта позиция Трампа по законопроекту о санкциях против России

    Россияне высказались о цифровом рубле

    Посол высказался о численности сражающихся за ВСУ колумбийских наемников

    В Кремле заявили о намерении развивать отношения с Арменией

    Командование ВСУ решило отправлять своих бойцов в один конец

    Алаудинов заявил об отсутствии разделения по национальностям на СВО

    38-летний китаец искусно выдавал себя за женщину и переспал с 1691 мужчиной

    Россиянам назвали самые выгодные покупки летом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости