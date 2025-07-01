Россиянин потратил 400 рублей и стал обладателем 300 миллионов

Житель Тамбовской области приобрел лотерейный билет за 400 рублей и стал обладателем 307 миллионов, сорвав крупный джекпот. По данным «Медиа Столото», розыгрыш проходил 28 июня.
При этом на данный момент счастливчик, внезапно ставший мультимиллионером, еще не обратился за выигрышем. Его личность также не раскрывается.
Ранее стало известно, что жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей и назвала своим талисманом рыжего котенка. Она нашла животное на улице и решила оставить себе, отметив, что «рыжий — к деньгам». Так и произошло: купив лотерейный билет за 500 рублей россиянка внезапно стала обладательницей 21 миллиона.
В результате котенку решили дать имя Фарт.