Россиянка разбогатела на 21 миллион рублей благодаря рыжему котенку по кличке Фарт

Жительница Тюменской области выиграла 21 миллион рублей благодаря котенку Фарту

Жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей и назвала своим талисманом рыжего котенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей Минфина «Национальной лотереи».

Победительница Надежда рассказала, что котенок появился у нее в день выигрыша: она поймала его на улице и оставила себе. «Рыжий — к деньгам», — объяснила женщина. Она купила два билета по 500 рублей и выбрала случайные числа, не надеясь на победу. Однако вскоре, будучи на работе, Надежда получила сообщение, что выиграла 21 миллион рублей. «Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам», — призналась она.

Надежда уверена, что разбогатела благодаря новому питомцу. Ему дали кличку Фарт. Россиянка пока не решила, на что потратит выигрыш. «Первые мысли были про благотворительность. Точно будем решать уже тогда, когда получим приз», — отметила она.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара купил лотерейный билет во время работы на стройке и разбогател на 25 миллионов рублей. На выигранные деньги он погасит автомобильный кредит и построит дом, в котором будет жить с женой и двумя сыновьями.