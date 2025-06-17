Россиянин разбогател на 25 миллионов рублей во время работы на стройке

Строитель из Краснодара выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей

Житель Краснодара купил лотерейный билет во время работы на стройке и разбогател. Об этом РИА Новости сообщили в «Столото».

Строитель по имени Петр рассказал, что покупал билеты в мобильном приложении, пока копал яму на стройке под дождем. Он тратил на них деньги, которые ему удалось выиграть в других лотереях раньше. По словам мужчины, у него нет счастливых чисел, он выбирал комбинации, сгенерированные автоматически. Одна из них и принесла ему более 25 миллионов рублей. Счастливчик заявил, что сумма приза вызвала у него приятный шок.

«В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни», — отметил Петр. Он увидел символизм и в том, что в выигрышной комбинации было число 12. «Оно в моей жизни судьбоносное: у нас ребенок родился 12-го числа, мы поженились с супругой 12-го, и сейчас идет двенадцатый год с нашего знакомства», — объяснил он.

Петр признался, что заранее решил, на что потратит выигрыш, поскольку был уверен в победе. Он погасит автомобильный кредит и построит дом, в котором будет жить с женой и двумя сыновьями.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области выиграл в лотерею «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея» 100 миллионов рублей. Он участвовал в розыгрыше, который проводился в честь Дня России.