Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Алла Пугачева пригласила проигравших в финале шоу «Голос.Дети» участников в ресторан. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в эстрадных кругах.

По его информации, на встречу с певицей пришли четверо детей. В частности, там были замечены Нино Чеснер и Роберт Багратян. Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы».

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Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году. Вручается молодым исполнителям и признанным музыкантам. Помимо кулона вручается диплом и денежная премия из личных средств певицы.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными. Позднее к обсуждению подключились звезды шоу-бизнеса.

Ведущий конкурса Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов голосования. Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией и заявил, что бросать тень на честность «Голоса» недопустимо.

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