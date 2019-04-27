Первый канал опубликовал результаты онлайн-голосования на финале «Голоса»

Первый канал опубликовал на своем сайте предварительные итоги онлайн-голосования на финале шоу «Голос. Дети».

Согласно документу, победившая в финале Микелла Абрамова набрала 145,5 тысяч голосов, из них 109 тысяч получены смс-голосованием, а еще 36,5 тысяч — по телефону. Оказавшийся на втором месте по итогам голосования Ержан Максим получил 64,8 тысяч голосов: 62,6 тысяч смс и около двух тысяч звонков. Занявший третье место Валерий Кузаков набрал 36,1 тысячу голосов.

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Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными. Позднее к обсуждению подключились звезды шоу-бизнеса.

Ведущий конкурса Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов голосования. Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией и заявил, что бросать тень на честность «Голоса» недопустимо.

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