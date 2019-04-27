Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

Руководитель Первого канала Константин Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь певицы Алсу. Свою позицию он высказал в заявлении, поступившем в принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заключил Эрнст и заявил о недопустимости бросить тень на честность «Голоса». «Если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», — добавил он.

Ранее аннулирование итогов шоу допустил его ведущий Дмитрий Нагиев. Он выступил за то, чтобы «сделать честный финал».

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Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.

Позднее к обсуждению подключились звезды шоу-бизнеса. Например, продюсер Иосиф Пригожин посчитал, что решение жюри было ошибочным. По его мнению, победы больше достоин другой конкурсант — Ержан Максим. С его мнением согласилась телеведущая Яна Рудковская. Одновременно она призвала прекратить травлю дочери Алсу.

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