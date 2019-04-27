Пригожин посчитал результат шоу «Голос. Дети» ошибочным

Продюсер Иосиф Пригожин посчитал, что решение жюри шоу «Голос. Дети» было ошибочным. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Пригожин согласился с Максимом Галкиным, который ранее заявил, что победителем конкурса должен был стать Ержан Максим. «Я полностью согласен с Максимом Галкиным. Дети ни в чем не виноваты, конечно», — сказал он.

Продюсер Максим Фадеев, который был наставником в первых двух сезонах проекта, не стал комментировать итог шоу. «От меня хотят комментариев. А нужен ли комментарий? Мне кажется, нет», — объявил он в видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

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Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микела Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.

В защиту девочки выступила телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская. «То, что сейчас началось в адрес 10-летней девочки, Микеллы — это просто отвратительно», — объявила она в разговоре с Super.ru. Рудсковская так же считает, что победителем должен был быть Максим Ержан.

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