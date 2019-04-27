Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы, которая была наставницей победительницы шестого сезона шоу «Голос. Дети», Нателла Крапивина прокомментировала результаты конкурса. Сообщение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван, и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать», — написала продюсер, призвав поклонников не осуждать детей.

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Она также подчеркнула, что Светлана Лобода вряд ли продолжит участие в шоу. «Я думаю, для нас история "Голоса" окончена», — заключила Крапивина.

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса». В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников. В частности, за пересмотр результатов конкурса выступил певец Валерий Меладзе, который также является одним из наставников.

Финал и суперфинал шоу прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.

Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.

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