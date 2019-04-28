Лобода наградила проигравших в финале «Голоса» детей

Украинская певица Светлана Лобода, выступившая в роли наставницы победительницы шестого сезона «Голос. Дети», встретилась с финалистам шоу. Видео она опубликовала в Instagram-stories.

Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей «Золотыми звездами Аллы» — премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов.

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По информации издания «Комсомольская правда», Пугачева и Лобода также вручили детям денежные премии.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи соцсетей называли итоги конкурса проплаченными. Позднее к обсуждению подключились звезды шоу-бизнеса.

Ведущий конкурса Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов голосования. Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией и заявил, что бросать тень на честность «Голоса» недопустимо.

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