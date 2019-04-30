Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

Для голосования за дочь Алсу Микеллу Абрамову в шоу «Голос. Дети» были привлечены работники завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор») в Курской области, который производит в том числе военную продукцию, утверждают местные СМИ. Эту информацию подтвердили источники газеты «Взгляд».

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.

Материалы по теме Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал Певицу обвиняют в накручивании голосов. Первый канал начал проверку

Информация о возможной причастности «Авиаавтоматики» к скандалу вокруг проекта ранее появилась в региональных СМИ. Курск.com, ссылаясь на комментарии пользователей в соцсетях, писал о том, что работникам было сказано явиться к 21:00 и отправить по 20 СМС в начале и в конце передачи, после чего они получили по тысяче рублей в качестве вознаграждения, а также средства, компенсирующие расходы за сообщения.

«Каждому раздали по три тысячи рублей. Процесс жестко контролировался. Работников отпустили лишь около 12 ночи. И строго-настрого запретили кому-либо рассказывать об этом», — писал один из юзеров.

Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В нем с большим отрывом от остальных участников выиграла Абрамова, что вызвало недовольство многих пользователей соцсетей. После этого руководитель Первого Канала Константин Эрнст заявил, что будет проведена проверка голосования. К ней, как стало известно, был привлечен партнер Интерпола — Group-IB. Представитель Алсу опровергла информацию о подтасовке результатов голосования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



