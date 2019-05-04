Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поддерживает дружеские отношения со своим главным конкурентом на шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом. Об этом участник из Казахстана рассказал в интервью каналу TalkLike на YouTube.

По его словам, конкурсанты общаются в общем диалоге в мессенджере WhatsApp, где Ержан, в частности, нашел много друзей. Он отметил, что близко общается с участниками Мишей Григоряном, Робертом Багратяном, Нино Чеснер, Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым и Микеллой Абрамовой.

Ержан рассказал, что не расстроился из-за того, что занял второе место, поскольку благодаря этому многие зрители узнали о нем. Также из-за скандала с голосованием ему удалось встретиться с Аллой Пугачевой, признался конкурсант.

Мать мальчика Гульнара Алибек подчеркнула, что не знает, причастна ли семья Микеллы к «аномальному голосованию». По ее словам, Алсу — скромная женщина, которая не выставляла напоказ свое материальное положение.

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27 апреля российский артист Максим Галкин выразил поддержку проигравшему в финале участнику Ержану Максиму. Он признался, что его семья болела именно за этого участника, назвав уровень подготовки других конкурсантов очень высоким. Галкин отметил, что Микелла «объективно отстает» от всех, кто участвовал в финале шоу.

Финал шоу «Голос.Дети» прошел 26 апреля. По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов. Однако зрители оказались недовольны распределением мест и сочли победу девочки сфальсифицированной, они называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.

На Первом канале признали, что голосование действительно было «аномальным». К уточнению его обстоятельств телеканал привлек компанию Group-IB, занимающуюся расследованиями киберпреступлений. Скандал обеспокоил владельца формата шоу «Голос» (The Voice), нидерландскую компанию Talpa Media Holdings.

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