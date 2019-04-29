Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи

Сотрудники компании Group-IB, которые проводят экспертизу голосования на шоу «Голос. Дети», сами пройдут тестирование на полиграфе. Об этом со ссылкой на интервью гендиректора Ильи Сачкова телеканалу РБК сообщает ТАСС.

На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании. Позднее им придется пройти детектор лжи.

Сачков отметил, что целевая группа криминалистов состоит из 15 человек. Это почти вдвое больше, чем требуется обычно. По его словам, такая мера необходима для двойной проверки результатов.

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Ранее Первый канал привлек компанию Group-IB для расследования обстоятельств голосования за финалистов в шоу «Голос. Дети». Сотрудники организации проверят данные по сообщениям и звонкам на предмет накрутки. На канале заявили об «аномальном» голосовании в пользу победительницы конкурса.

Финал «Голос. Дети» транслировался 26 апреля. Первое место заняла конкурсантка Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие звезды эстрады и телезрители заподозрили подлог в результатах голосования за финалистов.

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