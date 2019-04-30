Сомнительное голосование в «Голосе» взволновало иностранного владельца формата

Владелец формата шоу «Голос» (The Voice), нидерландская компания Talpa Media Holdings, дала понять, что серьезно относится к скандалу с голосованием в финале шестого сезона проекта «Голос.Дети». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Там заявили, что в настоящий момент канал консультируется с Talpa Media о ситуации с голосованием в российской версии The Voice Kids. «Обе компании относятся к этому очень серьезно», — заверили на телеканале.

Владельцу прав представят результаты проверки. Внутренним расследованием займется компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности. Компания намерена оценить, насколько безопасна используемая система подсчета голосов. Проверка может занять от недели до месяца. Глава Group-IB пообещал по завершении аудита отправить всех причастных к нему сотрудников на детектор лжи.

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Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля и закончился скандалом. В результате СМС-голосования с большим отрывом в конкурсе победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла. От ближайшего соперника ее отделяло 80 тысяч голосов. Первый канал подтвердил, что в финале детского шоу было зафиксировано аномальное голосование. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В свою очередь представитель Алсу опровергла информацию о подтасовке результатов голосования. Некоторые звезды шоу-бизнеса упрекнули певицу в использовании своего влияния. «Просто ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много звездных друзей топило за девочку. Такой возможности у других родителей нет, поэтому и произошел драматический перекос», — посчитал Максим Галкин.

По данным некоторых СМИ, для голосования за Абрамову привлечены работники курского завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор»). Утверждается, что сотрудники организации получили вознаграждение в размере тысячи рублей и три тысячи — в качестве компенсации расходов за голосование.

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