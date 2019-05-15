Шукшина обвинила российские ток-шоу в пиаре на мертвых

Российская актриса Мария Шукшина в Instagram осудила ток-шоу на телевидении, герои которых обсуждают умерших людей.

По словам Шукшиной, российское законодательство не работает в вопросах защиты чести и достоинства живых и мертвых. Телевидение, по ее мнению, превращает уход из жизни известных людей в «"парад на костях", рейтинги, пиар и зарабатывание бабла».

«Маршируют стройными рядами даже по еще не преданным земле людям желтые ток-шоу, все больше опускаясь в бездну, а заодно и опуская тех, кто смотрит эти шоу», — написала артистка. Свой пост Шукшина закончила цитатой из завещания Николая Гоголя, призвавшего обратиться к собственной «черноте», а не следить за судьбами других.

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Некоторые пользователи согласились с позицией Шукшиной. «Невероятно противно наблюдать за всем, что происходит сейчас с похоронами [Сергея] Доренко и, конечно, дичь абсолютная все эти программы с ДНК и программы-псевдопоминальники об актерах», — написал один из пользователей, подразумевая программы, посвященные памяти Алексея Булдакова.

Другой комментатор посоветовал артистке отказаться от просмотра телепрограмм, которые ей не нравятся. «Программ много, возьмите и переключите на другую, рейтинг у них будет падать и их закроют, мы же сами их смотрим», — заявил он.

Ранее Шукшина выступала против известных ток-шоу, и в частности, против передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», транслируемой на канале «Россия 1». В ноябре 2018 года она заявила, что требует законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении. В ответ Малахов уличил Шукшину во лжи касательно гонорара за участие в шоу, который ей якобы предлагали редакторы проекта.

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