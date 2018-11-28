Российские знаменитости потребовали запретить передачи Малахова

Актриса Мария Шукшина выступила против шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, выпуски которого транслируются на телеканале «Россия 1». В своем Instagram-аккаунте она сообщила, что подписала петицию, в которой требуется законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении.

В комментариях к посту актрисы автор петиции оставил ссылку. «Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!» — отреагировала Шукшина.

В петиции, помимо ток-шоу Малахова, упоминаются «Пусть говорят» на Первом канале и «Ты не поверишь!», выходящая на НТВ. По мнению автора, такие передачи порочат честь и достоинство известных личностей. В этих программах, уверены подписавшиеся, раздуваются сплетни и клевета, что порождает агрессию в обществе.

Личная жизнь Шукшиной неоднократно становилась темой подобных ток-шоу. Особенно журналистов волнуют взаимоотношения актрисы с ее непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Та родила ребенка от сына Шукшиной.

Идею запретить подобные передачи поддержал шоумен Никита Джигурда. «Давно пора», — написал он в Instagram. По данным портала «Собеседник», петицию также подписала актриса Алика Смехова. Она назвала указанные ток-шоу «порочной практикой».

Ранее депутаты Госдумы обратились к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой «фильтровать грязь», которая выходит в эфир телеканалов.

Поводом для скандала стал выпуск «Прямого эфира» Малахова с участием шоумена Гогена Солнцева и его 63-летней супруги Екатерины Терешкович. Во время шоу Терешкович напала на свою дочь и избила ее. Девушке понадобилась помощь медиков.

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