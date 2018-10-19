Лолита в боксерских перчатках «защитила» Кокорина и Мамаева перед Малаховым

malakhov007 / Instagram

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram ролик, где певица Лолита Милявская пытается ударить его. Журналисту удалось закрыться от нападавшей, подняв перед собой стул.

На видео Малахов сидит в кафе в компании певца Стаса Костюшкина. Внезапно в кадре появляется Милявская в боксерских перчатках, которая набрасывается на них. «Это тебе за Кокорина! Это тебе за Мамаева! Сволочь, мне все равно ничего не будет, вали его стулом!» — кричала Милявская. В финале все участники записи смеются.

«Похоже, Лолита близко к сердцу принимает все происходящее... Стас, спасибо за поддержку!» — говорится в ролике. Запись сопровождается хештегами #кома, #ufc, #стул и #однойлевой.

По-видимому, герои ролика попытались спародировать инцидент, произошедший 8 октября между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Спортсмены стали зачинщиками драк. По итогам случившегося заведены три уголовных дела.

Комментаторы неоднозначно восприняли ролик: некоторые восторгались шуточным видео, однако большинство назвали его глупым. Многие посчитали, что выходка футболистов должна быть наказана, а не высмеяна. Также пользователи заметили, что публиковать шуточные видео после трагедии в Керчи было неэтичным. «В Керчи детей убивают, а эти хайп ловят», — негодовали они. «Чего не сделаешь ради пиара. Уродство, не девочка ведь уже», — пристыдили подписчики Милявскую.

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