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Тренер «Зенита» рассказал о дальнейшей судьбе Кокорина в клубе

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Александр Кокорин

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о дальнейшей судьбе в клубе нападающего Александра Кокорина, находящегося под арестом за участие в двух драках. Слова специалиста приводит Sports.ru.

«На Кокорина рассчитывали и рассчитываем. По тем событиям никто не может его защищать. Это абсолютно поступок, который нельзя описать словами, все все прекрасно видели. Рад, что это событие не повлекло более тяжелых последствий, никто никого не покалечил», — отметил Семак.

18 октября тренер «Зенита» потребовал справедливого наказания для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Оба помещены в СИЗО до 8 декабря. «Ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова», — сказал Семак.

Ранее в тот же день Кокорину и Мамаеву предъявили новые обвинения. На них завели третье уголовное дело — за нападение на генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. До этого в отношении спортсменов открыли дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 8 октября футболисты в компании друзей напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из московских кофеен.

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