Семак потребовал справедливости для Кокорина и Мамаева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба Александра Кокорина и его друга, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова», — заключил Семак.

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Мамаев и Кокорин помещены под стражу до 8 декабря. Футболисты — фигуранты уголовных дел.

12 октября стало известно, что в «Зените» не планируют избавляться от Кокорина. Контракт с футболистом может быть расторгнут только в том случае, если нападающий получит тюремный срок.

11 октября мнением о причинах агрессивного поведения Кокорина поделились в медицинской службе «Зенита». Нападение форварда на людей связали со стрессом от усиленных тренировок.

8 октября Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк. Сперва футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого они избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

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