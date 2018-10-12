Стало известно будущее Кокорина в «Зените»

Петербургский «Зенит» не планирует разрывать контракт с нападающим Александром Кокориным, заключенным под стражу до 8 декабря. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, если форвард получит реальный срок, соглашение можно будет расторгнуть. Если решение суда о мере пресечения будет обжаловано и изменено с содержания под стражей на более мягкое, то Кокорин продолжит карьеру в «Зените». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до конца сезона-2018/2019.

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11 октября в петербургской команде оправдали поведение Кокорина высокоинтенсивными тренировками. В «Зените» считают, что стресс от нагрузок, вызванных восстановлением после травмы, в сочетании со спиртным мог повлиять на организм непредсказуемым образом.

В отношении Кокорина, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Они помещены под стражу на два месяца.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

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