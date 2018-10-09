«Зенит» выгонит Кокорина

Петербургский «Зенит» хочет расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, который вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым избивал людей в Москве. Об этом сообщает Sport24.

Договор между клубом и игроком действует до лета 2019 года. В нем есть пункт о разрыве в случае грубых нарушений со стороны футболиста. Клуб ранее осудил действия Кокорина и выразил надежду на то, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут свое решение. Официально о возможных санкциях «Зенит» не высказывался.

«Краснодар» же заявил, что наложит на Мамаева максимально возможные санкции. «В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — пообещали в клубе.

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8 октября Кокорин и Мамаев прибыли в Москву и за одно утро поучаствовали в двух драках. Сначала футболисты в компании еще троих людей избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. 33-летний Виталий Соловчук был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Ушакова написала заявление, полиция возбудила уголовное дело.

Затем компания отправилась в одну из московских кофеен. Там она вступила в конфликт с с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и директором Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергеем Гайсиным. Кокорин ударил Пака стулом по лицу, тот получил черепно-мозговую травму и попал в больницу. Заведено уголовное дело о побоях.

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