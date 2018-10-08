«Зенит» и «Краснодар» отреагировали на выходку Кокорина и Мамаева

Санкт-петербургский «Зенит» осудил действия нападающего Александра Кокорина, который вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым избил двух чиновников в кофейне в центре Москвы. Слова пресс-службы клуба передает «Р-Спорт».

«Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — заявили в «Зените».

С заявлением также выступил «Краснодар»: «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

Материалы по теме Кокорин и Мамаев устроили драку в Москве Футболисты избили чиновника стулом. Уже завели уголовное дело

Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и директором Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергеем Гайсиным.

На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.

Пак и Гайсин были доставлены в больницу, а футболисты скрылись до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!