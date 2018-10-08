Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, инцидент произошел в 9:15 по московскому времени в кофейне в центре Москвы. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев находились в неадекватном состоянии. Пак получил два удара по лицу, также у него травмирована рука. Отмечается, что футболисты сбежали с места происшествия до прибытия наряда полиции.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах отмечает, что полученные Паком травмы не угрожают его здоровью. Источник «Ленты.ру» информацию о конфликте не подтверждает.

В июле 2016-го Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала из-за вечеринки, которую они устроили в ночном клубе в Монако. Один из посетителей снял на видео, как футболисты курили кальян под гимн России, а официанты выносили им сотни бутылок шампанского, украшенных бенгальскими огнями. У футболистов была другая версия: якобы гимн в качестве фоновой музыки заказал один из гостей заведения, он же подарил им спиртное.

Видео появилось после провального для сборной России чемпионата Европы. Футболисты были вынуждены публично извиняться.

Сейчас Кокорин играет за «Зенит», Мамаев — за «Краснодар».

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