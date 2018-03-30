Футболистов сборной России оставили без кальяна

Российский футбольный союз (РФС) приготовил памятку для футболистов отечественной сборной. Ее содержание опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

В памятке отмечено, что футболистам запрещено употреблять наркотические средства, экзотические чаи, курить кальян и пользоваться препаратами для сгонки веса. Спортсменам также рекомендовано осторожнее относиться к покупке лекарств.

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«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно "чистыми". Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!» — заявили в РФС.

Летом 2016 года после вылета сборной России с чемпионата Европы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились в ночной клуб Монте-Карло, курили там кальян, а официанты приносили им большое количество бутылок шампанского. Фоном играл гимн России. Инцидент вызвал недовольство общественности.

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