Трать, бухай, отдыхай

Недавно санкт-петербургский «Зенит» вызвал грандов европейского футбола — римскую «Рому» и мюнхенскую «Баварию» — на импровизированный баттл. Питерцы предложили соперникам помериться, чьи бородатые игроки круче. «Лента.ру» решила развить тему и порассуждала, в чем еще российские клубы не уступают западным.

Стоимость стадионов

Крики бакланов над «Крестовским» еще не успели утихнуть, а мы вновь возвращаемся к многострадальной арене «Зенита». Питерский долгострой стоимостью более 50 миллиардов рублей даст фору любому самому современному европейскому стадиону. Правда, временами крыша все еще подтекает, а проблемы с выкатным полем, по последней информации, грозят вылиться в дополнительные 400 миллионов рублей расходов. Но петербуржцам есть чем гордиться — если не величественностью арены, то хотя бы ее ценой. 50 миллиардов рублей — это больше 700 миллионов евро. Солидная сумма по меркам любой страны. По этому показателю «Зенит» может соперничать со многими ведущими клубами континента (лондонским «Арсеналом», например), но перехватить лидерство вряд ли сумеет.

Казалось бы, 700 миллионов евро — куда уж больше! Однако самой дорогой футбольной ареной мира (а заодно и Европы) остается лондонский «Уэмбли». 90-тысячная махина открылась после реконструкции в 2007 году, и совокупная стоимость работ превысила 1,3 миллиарда евро! Сумма несколько завышена, так как власти обязали застройщика не только реконструировать арену (на самом деле — построить новый стадион на месте старого с сохранением одной стены как исторического памятника), но и подновить ближайшие к стадиону кварталы. В 1,3 миллиарда евро обошлась арена, не принадлежащая ни одному местному клубу. Здесь проводит матчи сборная Англии, а в 2017 году принимает гостей «Тоттенхэм» — пока для него строится новый стадион.

Стадион «Уэмбли» Фото: Reuters

Арена «Зенита» была возведена с нуля и обошлась в 700 миллионов евро (официально), а вот легендарный бразильский стадион «Маракана» реконструировали к чемпионату мира 2014 года, и простенький, на первый взгляд, план работ влетел местным властям в копеечку: 465 миллионов евро, что почти вдвое превысило первоначальный бюджет. К счастью, «Маракана» не увидела разгромного поражения сборной Бразилии от немцев на домашнем мировом первенстве (памятный матч состоялся в Белу-Оризонти). Сейчас это стадион — домашняя арена сразу двух клубов, «Фламенго» и «Флуминенсе».

Благородство

Чему-чему, а спортивному благородству у старушки Европы нашим клубам учиться не нужно. Еще свежи воспоминания об обидных поражениях «Спартака» от польской «Легии», швейцарского «Санкт-Галлена» и кипрского АЕКа (три не самых именитых клуба в разные годы в последний момент лишали красно-белых возможности попасть в групповой этап Лиги Европы). Болельщиков ЦСКА до сих пор передергивает при упоминании «Вардара», фанаты «Локомотива» терпеть не могут «Зюльте Варегем», а поклонники «Зенита» на дух не переносят «Осер».

Российские клубы не раз и не два уступали менее квалифицированным командам, пропуская их в следующую стадию еврокубков. Обвинять их особенно не в чем: такое случается даже с грандами мирового и европейского футбола. Приятно, что в этом мы не отстаем от центров футбольной цивилизации.

Благотворительность

Рука об руку с благородством российских клубов шагает их тяга к благотворительности. Скольких легионеров, чьих имен не вспомнят даже самые внимательные поклонники отечественного футбола, перевидали скамейки наших стадионов, сколько молодых воспитанников и заслуженных ветеранов на зарплатах с круглыми суммами на них пересидело!

Материалы по теме «Чем "Спартак" отличается от Саши Грей» В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе

В разное время скамейку запасных «Зенита» полировали два главных балагура сине-бело-голубых — Александр Кокорин и Артем Дзюба. Причем после приглашения на пост главного тренера питерского клуба Роберто Манчини нападающие поменялись ролями: Кокорин встряхнулся и очнулся от вечного сна (шутка ли — забивает почти в каждом матче), а Дзюба прочно осел на лавке, так как не устраивает итальянского специалиста. И это при том, что оба зарабатывают около трех миллионов евро в год.

Но «Зенит» есть «Зенит», его не стоит использовать в качестве мерила. Возьмем московское «Динамо»: клуб, прошедший очищение первым дивизионом и восставший из пепла, находится далеко не в самом благоприятном финансовом положении. Оказывается, бело-голубые тоже могут себе кое-что позволить. Бывший нападающий сборной России и как раз «Зенита» Павел Погребняк обретается на скамейке запасных динамовцев за сумасшедшие 1,8 миллиона евро в год!

Неплохой показатель, но опять же не самый высокий. «Зениту» и «Динамо» далеко до «Челси» — лондонцы упрятали испанского форварда Диего Косту в глубокий запас и отстранили от тренировок при зарплате 200 тысяч евро в неделю (более 10 миллионов евро в год).

Досуг

Российские футболисты выгодно отличаются от европейских коллег тонким чувством меры и умением гульнуть на широкую ногу. Желательно так, чтобы наутро вечеринку обсуждали на федеральных каналах.

Павел Погребняк Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В 2009 году перед важнейшим стыковым матчем к чемпионату мира 2010 года со сборной Словении футболисты сборной России во главе с Андреем Аршавиным расслаблялись в одном из столичных ресторанов. Шутки про «виски организуйте» и кальян прочно вошли в футбольный фольклор. Кстати, результат двухматчевого противостояния со словенцами вполне вписывается в раздел «Благородство»: россияне неожиданно уступили сопернику гораздо ниже классом и в очередной раз не поехали на ЧМ.

Спасать имидж национальной команды летом 2016 года взялись Павел Мамаев и Александр Кокорин. К сожалению, события развернулись не на футбольных полях Франции, где национальная команда принимала участие в чемпионате Европы, а в ночном клубе Монте-Карло. Произошло все уже после бесславного вылета сборной с континентального первенства. В дело вновь пошел кальян, дорогущее шампанское, в качестве музыкального сопровождения — гимн России. Что и говорить, наши ребята умеют отдохнуть красиво.

Западным футболистам тоже не чужда тяга к приключениям — нападающий Уэйн Руни, летом вернувшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», добавил головной боли и пресс-службе клуба, и самому себе, решив погонять на автомобиле в нетрезвом виде. Не самая сложная ситуация усугубилась тем, что в машине с Уэйном нашлась некая девушка, с которой форвард сборной Англии проводил досуг. Жена Руни не стала дожидаться подробностей и ушла из дома, прихватив троих детей.

Жены и подруги футболистов

Российские женщины славятся красотой на весь мир, а отечественные футболисты и здесь снимают сливки. Самая спортивная блондинка России Виктория Лопырева три года была замужем за нападающим сборной России и «Краснодара» Федором Смоловым. Стоит отметить, что пока форвард был связан узами брака, о его амплуа можно было вспомнить лишь заглянув в протокол, зато после расставания с Лопыревой Смолов дважды подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Материалы по теме «Вас семь червей на трибуны приползло» Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги

В Европе есть своя футбольная блондинка (отчасти она относится и к Южной Америке) — Шакира, подруга защитника «Барселоны» и сборной Испании Херарда Пике. Пара вместе уже очень давно, воспитывает двух сыновей. К слову, Шакира на игровые качества Пике никакого негативного влияния не оказывала.

А вот жена бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, ныне выступающего за клуб Главной лиги футбола (MLS) «Чикаго Файр», может не просто поспорить с мужем в популярности, но и затмить его. Сербская теннисистка Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016-го, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. В данный момент экс-первая ракетка мира подрабатывает моделью.

Фанаты

Принципиальные матчи команд в любой стране — повод для болельщиков посоревноваться в оригинальности. Баннеры, кричалки, профессиональные файер-шоу — все это у них в большом почете. «Фанатским» чемпионом очень многие считают дортмундскую «Боруссию». Трибуна, где обитают наиболее активные поклонники немецкого клуба, часто превращается в настоящий холст — настолько красочные картины рисуют фанаты «шмелей».

Российская культура поклонения футболу несколько отличается. В июле, например, фанаты «Спартака» и «Локомотива» выкатили совместный плакат против фильма «Матильда». Алексею Учителю и так не дает покоя один очень активный депутат Госдумы, а теперь за него взялись и болельщики. Вот такая гражданская позиция!

Артём Дзюба и Александр Кокорин (справа) Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Но если говорить серьезно, то отечественные любители футбола тоже не лишены творческой жилки. Те же фанаты «Спартака» периодически радуют глаз действительно красивыми баннерами, не отстают от них поклонники «Зенита». Правда, эти же самые люди с завидной регулярностью жгут файеры и занимаются другой «запрещенкой», раз за разом заставляя клубы платить немалые штрафы за их свободу самовыражения.

И все же нашим болельщикам далеко до западных коллег в плане оригинальности. Так, в 2001 году фанаты «Интера» пронесли на трибуны мопед, завели его и сбросили с верхнего яруса стадиона «Джузеппе Меацци». К счастью, никто не пострадал, но исполнителей акции постигло суровое наказание — четверых пожизненно отстранили от посещения футбольных матчей. Фанаты «Барселоны» не простили Лиушу Фигу переход в стан заклятого врага — мадридского «Реала» — и в первом же матче на «Камп Ноу» запустили в португальца свиной головой. Болельщики в Аргентине забрасывали поле фаллоимитаторами, а колумбийские любители футбола принесли на трибуны гроб — их товарищ погиб в драке накануне матча и завещал принести его тело на игру родной команды.