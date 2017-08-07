«Потекло-о-о-о-о!!!»

«Зенит» громко заявил о чемпионских амбициях, разгромив дома московский «Спартак» со счетом 5:1. Встреча, подарившая феерический результат, была окружена множеством происшествий: от апокалиптического ливня с градом до традиционных файеров, прилетавших с трибун на поле, а также драки и автогола. Пользователи социальных сетей обсудили главные события.

Питер встретил московских гостей не особенно тепло. Как и полагается перед матчем, болельщики «Зенита» и «Спартака» развлеклись обоюдными провокациями, немного потолкались, но крупных драк удалось избежать. Хотя одному фанату не повезло.

Видео: @G_o_s_h_a / Twitter

Сильнейший ливень — едва ли не главная тема для обсуждений, кроме, разумеется, результата. Льющаяся с неба вода и град довели до истерики зрителей, которые оказались под открытым небом: раздвижная крыша стадиона «Санкт-Петербург» почему-то была открыта. Смеяться над проблемами многострадальной арены уже как-то неудобно. Но приходится.

Повезло, что погода позволила уходящему на футбольную пенсию Александру Кержакову попрощаться с болельщиками, которые ради церемонии приехали на стадион значительно раньше. Фанаты встретили легенду овациями, а лучший русский бомбардир не сумел сдержать слез.

Прощальные баннеры — от фанатов «Зенита»...

...и «Спартака».

С баннерами, кстати, сегодня вообще было все в порядке. Питерцы, например, растянули пиратский стяг и решили запугать московских гостей огромным изображением Александра Невского. Правда, надпись оказалась не без ошибок, хотя.... может так и было задумано.

Традиционное развлечение фанатов — файеры. Их сегодня на трибунах было в избытке, поэтому кто-то решил поделиться запасами с футболистами. Луис Адриано не оценил: подошел к горящему файеру и потушил из бутылки с водой. Футбол — в первую очередь!

5:1 — результат привел в восторг фанатов «Зенита», ввел в глубокую депрессию их коллег из Москвы и, разумеется, дал повод для шуток.