Оргкомитет ЧМ-2018 потребовал 400 миллионов на перенос медиацентра

Медиацентр, построенный к Кубку Конфедераций-2017, необходимо перенести с Крестовского острова к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин. Его слова во вторник, 5 сентября, приводит «Р-Спорт».

Перенос предварительно оценивается в 400 миллионов рублей. Он необходим для того, чтобы можно было выкатывать поле арены «Крестовский» из чаши стадиона.

«Предварительное решение о переносе действительно есть, но оно еще официально не оформлено. Надо получить официальное согласие ФИФА. Пока есть общая договоренность... Все заинтересованы — и клуб, и оргкомитет, чтобы было хорошее поле. А для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона. Поэтому надо переносить медиацентр», — сказал Сорокин.

По словам чиновника, финансирование этого проекта будет осуществляться из городского бюджета Санкт-Петербурга.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.