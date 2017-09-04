Выбросивший капитанскую повязку футболист отчислен из сборной Израиля

Полузащитник Эран Захави отчислен из сборной Израиля за то, что выбросил капитанскую повязку на поле во время отборочного матча к чемпионату мира-2018 с командой Македонии. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время матча, прошедшего в Хайфе, болельщики сборной Израиля неоднократно освистывали игроков своей команды. Во время одного из подобных эпизодов 30-летний Захави не выдержал и выбросил повязку на поле.

«Больше 40 лет мы не можем квалифицироваться на чемпионат мира. 40 лет без движения вперед. Когда я услышал свист, мое сердце взорвалось», — заявил Захави после матча. Позднее футболист объявил о завершении международной карьеры в своем Instagram.

Сборная Израиля уступила македонцам со счетом 0:1. После семи матчей отборочного турнира израильтяне с 9 очками занимают четвертое место таблицы группы G.

Захави выступал за сборную с 2010 года. За это время он принял участие в 38 матчах, в которых забил 6 мячей.