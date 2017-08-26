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Футболист «Ювентуса» забил в свои ворота на первой минуте матча

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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич забил мяч в собственные ворота на первой минуте матча второго тура итальянской Серии А с «Дженоа». Видео было опубликовано на странице BiHfootball в Twitter.

Боснийский хавбек срезал мяч в ворота Джанлуиджи Буффона после прострельной передачи с правого фланга, открыв счет в матче. Пьянич проводил 50-й матч за «Ювентус» в карьере. Встреча с «Дженоа» прошла в субботу, 26 августа, в Генуе и завершилась победой «Юве» со счетом 4:2.

Таким образом действующий чемпион Италии «Ювентус» одержал вторую победу в двух стартовых матчах национального первенства.

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