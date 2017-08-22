Руни потроллил болельщиков «Манчестер Сити»

Нападающий английского «Эвертон» Уэйн Руни поглумился над болельщиками «Манчестер Сити» после матча между командами во втором туре английской премьер-лиги (АПЛ). Фото 31-летний форвард опубликовал на своей странице в Twitter.

«Всегда приятно видеть знакомые лица», — подписал футболист фото, на котором он празднует гол перед болельщиками «Манчестер Сити». Некоторые фанаты на фото показывают Руни неприличные жесты.

Пользователи сети отметили, что люди на трибуне стадиона «Этихад» действительно не меняются из года в год. После гола Руни в ворота «горожан» в 2012 году на аналогичной фотографии можно найти те же лица.

Встреча между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» прошла 21 августа и завершилась со счетом 1:1. Гол Руни стал для футболиста 200-м в АПЛ. По этому показателю он уступает только Алану Ширеру, который с 1988 по 2006 годы забил 260 мячей в чемпионате Англии.