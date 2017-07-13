Руни забил мяч с 30 метров в первом матче после возвращения в «Эвертон»

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни забил мяч в первой игре после возвращения в клуб. Видеозапись момента появилась в аккаунте SPORF в Twitter.

Форвард отличился на 35-й минуте товарищеского матча с кенийским «Гор Махиа», послав мяч в верхний угол ворот с расстояния около 30 метров. В результате «Эвертон» одержал победу со счетом 2:1.

9 июля Руни перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». В составе ливерпульской команды он в 2002 году дебютировал в Премьер-лиге. Форвард выступал за «ирисок» до 2004 года, когда его за 20 миллионов фунтов купил «Манчестер Юнайтед».