Перешедшего в МЮ форварда арестовали за слишком шумную вечеринку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку был арестован за слишком шумную вечеринку, которую он устроил в арендованном доме в калифорнийском городе Беверли-Хиллз (США). Об этом в субботу, 8 июля, сообщает TMZ.

По информации источника портала, праздник прошел 2 июля. Полицейские как минимум шесть раз приезжали к дому по вызову соседей и просили Лукаку вести себя тише, однако тот отказался. В результате он был арестован. При этом бельгиец не был доставлен в участок, а был уведомлен о нарушении закона.

Издание не уточняет, какое наказание будет наложено на нападающего.

Ранее, 8 июня, английский «Манчестер Юнайтед» объявил, что клуб согласовал стоимость перехода Лукаку из «Эвертона». По оценке СМИ, трансфер обойдется «красным дьяволам» в 100 миллионов фунтов. В частности, журналист Sky Sports Джим Уайт сообщил, что «МЮ» отдаст за 24-летнего бельгийца 75 миллионов фунтов, нападающего Уэйна Руни, чья стоимость оценивается в 10 миллионов, а также 15 миллионов в качестве бонусов.

За «Эвертон» Лукаку выступал с 2014 года. За это время он провел 166 матчей в составе команды, отличившись 87 раз. До этого он играл за лондонский «Челси».