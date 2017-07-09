Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Уэйн Руни перешел из футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». Об этом сообщается на сайте ливерпульского клуба.

Англичанин подписал контракт на два года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Уэйн продемонстрировал именно те амбиции, которые нам нужны. К тому же он обладает менталитетом победителя. Он знает, как выигрывать трофеи. Я очень счастлив, что он решил вернуться домой», — рассказал главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.

Руни — воспитанник «Эвертона». В составе команды он в 2002 году дебютировал в Премьер-лиге. Форвард выступал за «ирисок» до 2004 года, когда его за 20 миллионов фунтов купил «Манчестер Юнайтед».

В составе клуба он провел 13 лет. За это время Руни выиграл пять чемпионских титулов, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В январе 2017 года он стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед», забив в матче со «Сток Сити» свой 250-й мяч. По этому показателю он обогнал соотечественника Бобби Чарльтона. Также он является самым результативным игроком в истории сборной Англии (53 гола).

В сезоне-2016/2017 31-летний форвард провел 25 матчей в рамках Премьер-лиги, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.