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Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». Об этом в субботу, 21 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Англичанин поразил ворота команды «Сток Сити» на 93-й минуте матча 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Этот гол стал 250-м для Руни в составе «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:1.

По этому показателю Руни обогнал своего соотечественника Бобби Чарльтона, который выступал за команду с 1954 по 1973 год и забил 249 мячей.

31-летний англичанин перешел в «Манчестер Юнайтед» из ливерпульского «Эвертона» в августе 2004 года. С тех пор он вместе с командой стал пятикратным победителем Премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне 2016/2017 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, набрав 41 очко. В 22 матчах команда одержала 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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